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Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Teyzemizin durumuyla ilgilenin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da Mevlana Meydanı'nda düzenlenen 99 yatırımın toplu açılış törenine katıldı. Kalabalık arasında, yakınlarının 100 yaşında olduğunu belirttiği Müzeyyen Gökmen dikkat çekti. Torunu için Erdoğan'dan iş istedi. Erdoğan da durumuyla ilgilenin' diyerek, talimat verdi.

  • DHA
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Gökmen, Erdoğan'ın konuşmasının ardından yanında bulunan 15 yaşlarındaki yakınının yardımıyla Cumhurbaşkanı'nın yanına gitti. Müzeyyen Gökmen, sohbet sırasında torunu Veyis Gökmen için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iş istedi. Erdoğan da Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı yanına çağırıp, ''Teyzemizin durumuyla ilgilenin" diyerek, talimat verdi.  
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı toplu açılış töreni alanında, kalabalık arasında, yakınlarının 100 yaşında olduğunu belirttiği Müzeyyen Gökmen dikkat çekti. Kadınların yanında, ön tarafta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını dinleyen Gökmen, yaşlılığı nedeniyle ayakta fazla duramayınca sağlık görevlileri ve Cumhurbaşkanlığı korumaları tarafından platformun önüne alınıp, sandalyeye oturtuldu. Gökmen, Erdoğan'ın konuşmasının ardından yanında bulunan 15 yaşlarındaki yakınının yardımıyla Cumhurbaşkanı'nın yanına gitti. Müzeyyen Gökmen, sohbet sırasında torunu Veyis Gökmen için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iş istedi. Erdoğan da Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı yanına çağırıp, ''Teyzemizin durumuyla ilgilenin" diyerek, talimat verdi.
 
Görüşme sonrası gazetecilerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ne konuştuğunu sorduğu Müzeyyen Gökmen, "Torumun için, yetimim için iş istedim'' dedi. Gökmen'in elinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dağıttı 2 oyuncak olduğu görüldü.
 
Büyükşehir Belediyesi yetkilileri de Veyis Gökmen'e, telefonla ulaştıklarını ve belediyeye görüşme yapmak için davet ettiklerini belirtti.
 
MEVLANA MÜZESİ'NE ZİYARET
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu açılış töreninin ardından Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti. Ziyaret sonrası müze önünde kendisini bekleyenlerle sohbet eden Erdoğan, daha sonra Konya Valiliği'ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından Selçuk Kongre Merkezi'ndeki 'Selam Vakti Buluşmaları' adlı akşam yemeğine katıldı.

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