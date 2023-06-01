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Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: İki il için özel çalışma yapın

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti MYK toplantısında seçim sonuçları masaya yatırıldı. 81 ilin analizi yapılırken Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki yıl yapılacak yerel seçimler için İstanbul ve Ankara'ya özel çalışma yapılmasını istedi.

Sabah1 Haziran 2023 Perşembe 08:32 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: İki il için özel çalışma yapın
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında önceki gün yapılan MYK toplantısında, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri seçimleriyle ilgili sonuçlar masaya yatırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçim sonuçlarının analizini yapıp yerel seçimlere hazırlık yapmak lazım. Özellikle İstanbul ve Ankara başta olmak üzere büyükşehirlerde sıkı bir hazırlık yapın, teşkilatlar daha çok çalışsın. Depremle, büyükşehirlerde fahiş kira artışıyla ilgili vatandaşlarımızın özellikle seçim sath-ı mailinde bize belirttikleri problemleri gidermek için çözüm üretelim. Vatandaşın mesajını iyi okumamız gerekiyor" dediği öğrenildi.

Sabah'ın haberine göre, Toplantıda seçimlerle ilgili genel değerlendirme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim sürecinin iyi geçtiğini ve AK Parti'nin Sonuç Alım Sistemi'ndeki (SAS) başarısına vurgu yaptığı belirtildi.

SAS'ın yerel seçimlerde de aynı başarılı şekilde işletilmesi gerektiği ifade edildi.

Seçim İşleri Başkanlığı 14 ve 28 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçim değerlendirilmesi ile ilgili detaylı bir sunum yaptı.

Cumhurbaşkanlığı oyunun yüksek ve düşük olduğu iller, 2018'e göre illerin kıyaslaması, en yüksek ve en düşük ilçelerin listesi aktarıldı. Sunumda milletvekili seçim sonuçları da değerlendirildi. Partinin en yüksek oy aldığı 10 il, oy artışı olan iller, milletvekili sayısının düştüğü iller, milletvekili çıkmayan iller ve bunun 2018 ile kıyaslanması yapıldı. Geçersiz oylar ve seçime katılım oranı da değerlendirildi.

Toplantıda, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak yerel seçimler için de çalışmalara başlanılması kararlaştırıldı. Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı.

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