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Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Mirziyoyev'e Devlet Nişanı verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile birlikte Devlet Nişanı Tevcih Töreni'ne katıldı. Mirziyoyev'e Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Devlet Nişanı tevcih edildi.

6 Haziran 2024 Perşembe 20:37 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Mirziyoyev'e Devlet Nişanı verildi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile birlikte Devlet Nişanı Tevcih Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından önemli satır başları:

Kardeşim Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, büyük bir devlet olan tekrar Özbekistan'ı şaha kaldırdığını memnuniyetle görüyoruz. Özbekistan'ın her alanda elde ettiği başarılardan Türkiye olarak, Türk kardeşleri olarak biz de gurur duyuyoruz.

Türkiye'nin ve Türk milletinin kara gün dostu olduğunuzu 6 Şubat depremleri başta olmak üzere her hadisede gösterdiniz. Tüm bu nedenlerle Türkiye Cumhuriyeti'nin en yüksek nişanı olan Devlet Nişanımızı size tevcih etmekten memnuniyet duyuyorun. Rabbim kardeşliğimizi, muhabbetimizi daim eylesin diliyorum. Özbek halkının refahı için en iyi dileklerimi sunuyorum.

  • Erdoğan
  • Mirziyoyev
  • Devlet Nişanı Töreni

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