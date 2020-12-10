Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi devrimlerde öncü ülke konumunda olmalıyız

10 Aralık 2020 Perşembe 10:06 - Güncelleme: 10 Aralık 2020 Perşembe 10:13

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. Sanayi Devrimi Merkezi açılış töreninde konuştu.

'AMACIMIZ ÜLKEMİZİ TEKNOLOJİ ÜSSÜ HALİNE GETİRMEK'

Bu merkezle, Türkiye'nin teknoloji üssü haline getirilmesinin amaçlandığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

'Büyük sanayi kuruluşlarımızdan küçük ve orta ölçekli işletmelerimize kadar, yazılımdan donanıma tüm üretim altyapımızın dijital dönüşümünü hızlandırmamız gerekiyor. Ülkemizin artık bu tür tarihi devrimleri geriden takip eden değil, öncülük eden, önünü açan bir konumda olmasını istiyoruz. Amacımız ülkemizi, Milli Teknoloji Hamlesi hedefimiz doğrultusunda, dördüncü sanayi devrimi ürün ve teknolojilerinin üssü haline getirmektir. Bu merkezde yapılacak çalışmaların ekonomik ve toplumsal hayatımıza önemli katkıları olacağına inanıyorum.

'DİJİTALLEŞMEDE YETİŞMİŞ İNSAN KAYNAĞI EN KRİTİK UNSUR'

Dijital dönüşümü ne kadar iyi yönetebilirsek, yeni dönemde kendimizi o kadar güçlü bir yere oturturuz. Dijitalleşme sürecinde yetişmiş insan kaynağı, en kritik unsur olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye, nispeten genç, azimli ve yetişmiş insan kaynağıyla, bu sürece oldukça hazırlıklı girmektedir.'

4. Sanayi Devrimi Merkezi, Avrupa'da kurulan iki örnekten biri. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Dünya Ekonomik Forumu işbirliği ile kurulan merkezde yürütülecek projelerle Türkiye'nin biyoteknoloji, kuantum hesaplama, hızlandırıcılar ve yeni nesil nükleer reaktörler gibi teknolojilerde öncü ülkeler arasında yer alması planlanıyor.