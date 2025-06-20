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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihle bağını koparanın sonu hüsrandır

Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Tarihle bağını koparanın sonu hüsrandır.' dedi.

AA20 Haziran 2025 Cuma 17:32 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi'nde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Tarihle bağını koparanın sonu hüsrandır.

Bilgiye erişim geçmişte hiç olmadığı kadar kolaylaşırken bilgiyi işleme, analiz etme ve kullanma süreçleri de aynı ölçüde hızlanmış durumda.

Gerek savunma sanayinde son 23 yılda elde ettiğimiz tarihi başarılar, gerekse eğitim teknolojilerinde yaptığımız devrim niteliğindeki hamleler bu hakikatin en güçlü göstergelerini teşkil ediyor.

Bir ülke için eğitim yalnızca fiziki şartları ve teknolojik boyutuyla değil fikri altyapısıyla da en hayati sahalardan biridir.

Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren eğitime ayrı bir sayfa açtık. Katsayı uygulaması ve başörtüsü yasakları gibi haksızlıklara son verdik.

Öğrencilerimizin modern, katılımcı ve zengin bir öğrenme ortamından istifade edebilmesi için 51 bin 758'si son 2 yılda olmak üzere toplam 626 bin 441 etkileşimli tahtayı sınıflarımıza yerleştirdik.

Öğretmen bilişim ağımız ile öğretmen ve idarecilerimizin yenilikçi eğitim yaklaşımlarını destekliyor, teknolojik eğitim metotlarını çeşitlendiriyoruz.

  • cumhurbaşkanı erdoğan
  • Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi
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