Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü kendini feshetmeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Seyrantepe Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Diyarbakır 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

* Diyarbakır'ın huzuru unutmayın Türkiye'nin huzurudur, Diyarbakır'ın refahı Türkiye'nin refahıdır, Diyarbakır'ın kaderi Türkiye'nin kaderidir.

* Bizim kardeşliğimiz unutmayın İslam kardeşliğidir, bizim kardeşliğimiz kader kardeşliğidir, bizim kardeşliğimiz orduları Diyarbakır'ı fetheden dönemin gavurlarına karşı gaza eden adalet timsali Hz. Ömer kardeşliğidir.

* Bizim yoldaşlığımız Hz. Ebubekir yoldaşlığı, gönüldaşlığımız Hz. Ali gönüldaşlığıdır, bizim cömertliğimiz ve konukseverliğimiz Hz. Osman misalidir.

* Sadece sevmekle kalmadık yatırımlardan hak ve özgürlüklere kadar her alanda eşi benzeri görülmemiş hizmetlere eserlere kavuşturduk.

* Biz böyle bir aşkla Diyarbakır'a hizmet ederken birileri ideolojilerine uygun suni bir tarih icat etmeye çalışıyorlardı, milletimizi inancından ve kültüründen uzaklaştırma peşinde koşuyorlardı.

* Biz Diyarbakır'la yürekten kopup gelen kardeşlik türkülerimizi söylemeye devam edeceğiz. Milletimizin birliğini, vatanımızın bütünlüğünü, devletimizin ebed-müddet gücünü Ahmet Arif'in ifadesiyle Bu yılanlara, bu çıyanlara yedirmeyeceğiz.

* Selahaddin Eyyubi'nin gaza arkadaşlarını emperyalist emellerine alet etmeye çalışanlar hepimizin ortak hasmıdır.

* Biz Diyarbakır'a aşkla hizmet ederken birileri suni bir tarih icat etmeye çalışıyorlardı. Yurdu bölmek için uğraşıyorlardı. Bu topraklarda kardeşliğin altını oymak için türlü oyunlar çeviriyorlardı. Bu gayretlerin altındaki sinsi planı biliyoruz.

* Biz Diyarbakır'la kardeşlik türkülerimizi söylemeye devam edeceğiz. Milletimizin birliğini, devletimizin gücünü bu yılanlara bu çıyanlara yedirmeyeceğiz.

* Bizi birbirimize düşürmek isteyenlerin süslü ve yaldızlı kavramlarla örtmeye çalıştıkları sinsi niyetleri ortaya dökülmektedir. Hayatın her alanında etle tırnak gibi birbirine geçmiş insanları ayırmaya kalkmak zulmün en büyüğü değil midir?

* Tıpkı 81 vilayetimizin her biri gibi Diyarbakır'sız bir Türkiye yetim kalır, tıpkı 783 km kare vatan toprağının her karışı gibi Türkiye'siz bir Diyarbakır öksüz kalır.

* Son 1.5 asırdır bilhassa da yarım asırdır yaşadığımız sancılara artık dur deme vaktidir, artık yeni şeyler söyleme vaktidir.

* Ülkemizin kalkınması, milletimizin refahı için kullanmamız gereken yüz milyarlarca dolar kaynağı terörün önünü kesmek için harcadık.

* Terörü bitirmek için çok ciddi insiyatifler aldık, sadece elimizi değil tüm gövdemizi taşın altına koymaktan çekinmedik. Ancak karşımızdaki yapı bu ülkenin ve bu milletin değil bölgesel ve küresel güçlerin sesine kulak verdiği için bu çabalar hedefine ulaşamadı.

* Sırtını kime yaslarsa yaslasın artık hiçbir terör örgütü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin karşısında herhangi bir şansı olmadığını gördüğünüz gibi biliyor, tabii biz meseleye kalıcı çözüm bulma arayışımızdan da vazgeçmedik.

* Terör belasını ilanihaye bitirmek için ülkemizin önüne yeni ve önemli bir fırsat penceresi daha açılmıştır.

* Bu sadece ve sadece büyük ve güçlü Türkiye hedefinin önündeki en son engellerden birinin devreden çıkartılmasıdır, bu Kürt kardeşlerimizle ilgili bir konu da değilidir sadece terör örgütünün tasfiye edilmesiyle sınırlı bir husustur.

* Bölücü örgütün zorla dağa çıkardığı evlatlarına tam 5 yıldır kavuşma mücadelesi veren Diyarbakır annelerinin acılarını da çok iyi biliyoruz.

* Terörü kaynağında bertaraf etme stratejimizle terör örgütü çok ciddi kan ve güç kaybına uğradı.

* 22 yıl önce konuşulamayan hayal dahi edilemeyen nice hakkı attığımız adımlarla ülkemize kazandırdık. Hangi kökenden, inançtan, meşrepten, siyasi görüşten olursa olsun, 85 milyon vatandaşımızın her biri hak ve özgürlük reformlarından istifade etmiştir.

* Sırtını kime yaslarsa yaslasın artık hiçbir terör örgütü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin karşısında herhangi bir şansı olmadığını biliyor.

* Selahaddin Eyyubi'nin evlatlarını hiç kimse siyonistlerin kapısında kul, köle yapamaz.

* Kürt ile Türk'ün arasına ayrımcılık sokan hem Kürt'ün düşmanıdır hem Türk'ün düşmanıdır, en çok da Müslümanın düşmanıdır.

* Suriye'de 13 yıldır mazlumun yanında dururken CHP bize ne dedi, 'Ne işiniz var Suriye'de', Türkiye'ye sığınmış Suriyeli mazlumları zorla göndermekle tehdit etmediler mi?

* Şimdi milletinin tüm fertleriyle bir olan, beraber olan, sadece ülke içinde değil ülke dışında da zulme itiraz eden bir Türkiye var.

* Artık eski Türkiye yok. Boyun eğmek, rıza göstermek yok. Dayatmalara 'eyvallah' demek yok. Eski Türkiye, eskide kaldı.

* (Suriye'de) El ele verecek, Türk ile Kürt arasındaki, Kürt ile Arap arasındaki terör perdesini yırtıp atacağız.

* Diyarbakır'dan terör örgütleriyle de terör örgütlerinin uzantısı yapılarla da arasına mesafe koyarak bu sürece destek olmasını bekliyorum.

* Diyarbakır'a 766 milyar lira tutarında Diyarbakır'a yatırım yaptık.

* Diyarbakır'ı, Şanlıurfa, Elazığ, Malatya, Mardin ve Batman olmak üzere komşu illerine bölünmüş yollarla bağladık. Bu yollar sayesinde GAP bölgesinde üretilen tarım ürünlerinin daha hızlı ve ekonomik taşınmasını sağladık.

* 2024 yılı yatırım programımızda yer alan Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi 385 hektarlık ilave alanının altyapı inşaatını sanayicimizin hizmetine sunduk.

* Artık eski Türkiye yok, boyun eğmek, rıza göstermek yok, dayatmalara eyvallah demek yok, eski Türkiye eskide kaldı şimdi milletinin tüm fertleriyle bir olan beraber olan sadece ülke içinde değil ülke dışında da zulme itiraz eden bir Türkiye var.