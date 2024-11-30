Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Kahramanmaraş 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları:

Depremde ölenleri rahmetle anıyorum. Yarimiz olan diğer yarımız olan Kahramanmaraş'ı Allah'ın izniyle yarı yolda bırakmadık, bırakmıyoruz, hiçbir zaman da bırakmayacağız. Kahramanmaraş'ı yeniden inşa ediyoruz. Rabbim ülkemizi, milletimizi, şehirlerimizi her türlü afetten muhafaza buyursun. Gençler, kardeşlerim, büyük acılar milletlerin kader çizgilerindeki kritik yol ayrımlarını ifade eder. Allah'ın izniyle o kara günleri geride bıraktık. Depremin üzerinden henüz 21 ay gibi kısa sayılabilecek bir süre geçmesine rağmen, şehirlerimizin çoğunun yeni siluetleri şekillenmeye başladı. Maraş'ı tekrar ayağa kaldırmak için gecesini gündüzüne katan kamu kurumlarımıza, sivil toplum örgütlerimize, işçilerimize, firmalarımıza, bu şehre gönül veren herkese teşekkür ediyorum

(Muhalefete) Konuttan hastaneye, okuldan parka kadar gözlerinin önünde yükselen yeni yerleşimleri inkar eden bir zihniyetle karşı karşıyayız. Bize "enkazın altında kalacak" diyen zatın kendisi önce seçim sandığının sonra da kurultay sandığının altında kalarak bay bay oldu. Eski genel başkanın kötü mirasını yeni genel başkan devam ettiriyor, yapıcı muhalefet diye bir kavram lügatlarında yok.

Partimizde kadrolar değişir, Türkiye'yi birlik içinde, dirlik içinde, tarihinde hiç olmadığı kadar güçlü bir şekilde geleceğe taşıma hedefimiz değişmez. Biz efendilik taslamaya gelmedik. Biz değişimin hayatın her alanı gibi siyasetin de parçası olduğuna inanan bir siyasi hareketiz. İnsanlarımızı bölen, kutuplaştıran, millete tepeden bakan bizden değildir. Siyaset gönüllere girme seferberliğidir. Siyasette başarının yolu insan kaybetmekten değil, insan kazanmaktan geçer. Ayrışarak değil, birleşerek büyüyeceğiz. Hem inşa hem ihya yöntemiyle AK Parti'yi tıpkı son 22 yılda olduğu gibi önümüzdeki dönemlerde umudun ve icraatın partisi haline dönüştüreceğiz.

Bölgemizde yanan ateşi ülkemize sıçratmak için her yolun denendiğini görüyorsunuz. Mezhep, meşrep, köken farklılıklarımızı ayrışma unsuru değil milletimizin zenginlik kaynağı olarak telakki ettik. Artık herke biliyor ki Türkiye birilerinin deneme tahtası, gerginlik hattı, istikrarsızlık üretme alanı değildir. Terörün olmadığı Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz. Türkiye'nin gelecek vizyonuna ayak bağı terör prangasını parçalayıp atmak istiyoruz. Bölgemizdeki kritik gelişmeler, iç siyasetimiz bunun için elverişlidir. Evlatlarımıza terörün sıfırlandığı bir ülke teslim etmekte kararlıyız. Türk, Kürt, Zaza, Arap, Sünni, Alevi fark etmeksizin, 85 milyon hepimiz biriz, beraberiz, kardeşiz, bu ülkenin eşit vatandaşlarıyız. Cumhur İttifakı olarak terörü kaynağında çözme irademiz hiç olmadığı kadar güçlü. Bu hedef için cesur, kararlı, yeni adımlar atmaktan çekinmeyeceğiz