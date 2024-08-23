Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da, trafik denetimi sırasında otomobilin çarpması sonucu şehit olan polis memuru Mustafa Peksoy'un ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, şehit polis memuru Peksoy'un ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Esenler'in Oruçreis Mahallesi Mehmet Akif İnan Caddesi'nde 19 Ağustos'ta, trafik denetimi yapan polis memuru Mustafa Peksoy'a bir otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan Peksoy, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Mustafa Peksoy şehit oldu.