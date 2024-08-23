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  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, trafik denetimi sırasında şehit olan polis Peksoy'un ailesine başsağlığı mesajı gönderdi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, trafik denetimi sırasında şehit olan polis Peksoy'un ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, trafik denetimi sırasında şehit olan polis memuru Mustafa Peksoy'un ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

AA23 Ağustos 2024 Cuma 16:15 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, trafik denetimi sırasında şehit olan polis Peksoy'un ailesine başsağlığı mesajı gönderdi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da, trafik denetimi sırasında otomobilin çarpması sonucu şehit olan polis memuru Mustafa Peksoy'un ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, şehit polis memuru Peksoy'un ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Esenler'in Oruçreis Mahallesi Mehmet Akif İnan Caddesi'nde 19 Ağustos'ta, trafik denetimi yapan polis memuru Mustafa Peksoy'a bir otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan Peksoy, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Mustafa Peksoy şehit oldu.

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