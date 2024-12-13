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  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm dava arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm dava arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kocaeli 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı açıklamada, 'Kurulduğu günden itibaren AK Parti'ye gönül vermiş, AK Parti'nin millete ve memlekete hizmet davasına omuz vermiş, hizmet bayrağımızı Kocaeli'nde iftiharla dalgalandıran tüm yol ve dava arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum' dedi.

13 Aralık 2024 Cuma 17:26 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kocaeli 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

AK Parti Kocaeli 8. İl kongremizin Kocaeli'ne, tüm ilçelerimize, mahallelerimize, buralarda yaşayan kardeşlerime, vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.

Kurulduğu günden itibaren AK Parti'ye gönül vermiş, AK Parti'nin millete ve memlekete hizmet davasına omuz vermiş, hizmet bayrağımızı Kocaeli'nde iftiharla dalgalandıran tüm yol ve dava arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum

Şehir Hastanesi standartlarında inşa ettiğimiz Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi yeni binasını hizmete sunduk

Kocaeli bir yandan coğrafyamızın dört bir yanına evlatlarının gönderirken bir yandan da coğrafyamızın dört bir yanına yetim kalan, öksüz kalan evlatlarımızı bağrına basan merhamet abidesi şehirlerimizdendir

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