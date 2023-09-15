Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyası yeni bir şahlanış içinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10. Dünya Türk İş Konseyi Kurultayı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

* Kurultayda yapılacak konuşmaların, tartışmaların, alınacak kararların hepimiz için yeni bir dönemin başlangıcı olmasını temenni ediyorum.

* Türk dünyası güçlü devlet geleneği vizyoner sivil toplum kuruluşları ile yeni bir şahlanış içinde. İletişim imkanlarının geliştiği şu dönemde diaspora ile anavatan arasındaki bağları geliştirmek daha kolay.

* Sadece Türk diasporası dediğimiz diğer ülkelerde yaşayan, çalışan, eğitim gören Türkiye kökenli insanlarımızın sayısının 8 milyonu bulduğunu düşünürsek üzerinde yükseldiğimiz zeminin önemini daha iyi anlayabiliriz.

* Burada temsil edilen gücün büyüklüğünü sadece bizler bilmiyoruz. Bu tabloyu kendilerine karşı görenler de aynı gerçeğin farkındalar.

* Meydanı boş bıraktığımızda terör örgütlerinden misyonerlere, her türlü kirli yapıya maruz kalmamız kaçınılmazdır.

* Yeni bir çağın ayak sesleri daha güçlü şekilde duyulmaya başlandı.

* Birinci ve ikinci dünya savaşlarında kurulan statüko dünyayı artık taşıyamıyor.

* Çevremizde devletsiz ve vatansız kalmanın ne anlama geldiğinin sayısız örneği var.

* Küresel düzeydeki her gelişmeyi kendi ortak hedeflerimizin dinamosu haline getirerek kısa sürede dünya çapınca hayırlı neticeler elde edeceğimizden şüphe duymuyorum. Önce kendi aramızdaki sonra diğer kesimlerle çok boyutlu ilişkilerimizi bu doğrultuda aramalıyız.

* Türk ekonomisinde küresel ekonomik dalgalanmaların etkisiyle yaşanan sıkıntıları adım adım geride bıraktığımız bir dönemden geçiyoruz.

* En azılı Türkiye düşmanları bile artık ülkemizi görmezden gelemiyor, ekonomimiz üzerinde kara bulutlar toplama çabalarında başarılı olamıyor.