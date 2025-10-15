Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Dünyanın içinden geçtiği fırtınalı dönemde Türkiye liyakatli kadroların riyasetindedir, emin ve ehil ellerde güvendedir

İçerde toplu açılış törenleri ve il ziyaretleri, dışarda uluslararası zirveler ve seyahatler ile hizmet mücadelemizi kararlılıkla devam ettirdik

Tuzağa düşmedik, oyuna gelmedik ülkemize ekonomik ve sosyal maliyet üretecek hiçbir maceraya atılmadık. Batılı ülkeler bize ne der diye değil 23 yılın engin tecrübesi, birikimi ve müktesebatı ile politikalarımızı belirledik

Ana muhalefet partisiyle aramızdaki ufuk, vizyon ve zihniyet farkı yaşanan her gelişmede, kendini daha net belli ediyor

Dün bizi Avrupa'dan ve Batı bloğundan uzaklaşmakla suçlayanlar, bugün takip ettiğimiz dengeli politikalara övgüler diziyor.

Dün hükümetimizin Suriye ve Gazze'deki vicdanlı duruşunu eleştirenler, bugün bizim sayemizde yurt dışına başları dik, alınları ak bir şekilde gidiyor

4 Ekim'de toplam değeri 8 milyar 425 milyon lirayı bulan 50 projemizin açılış ve temel atma törenlerini icra etmek üzere Sultanbeyli ilçemizdeydik

İsrail'in işgal ve soykırımına tepki olarak farklı ülkelerden Gazze'ye doğru yelken açan Sumud Filosu'na güçlü moral desteği verdik