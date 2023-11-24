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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye ihracatı artıran 3. ülke oldu

Türkiye İnovasyon Haftası İnovaLİG Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Türkiye ihracatı artıran 3. ülke oldu' dedi.

24 Kasım 2023 Cuma 15:26 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İnovasyon Haftası İnovaLİG Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"İhracatçılarımıza sağladığımız kolaylıkların başında hususi damgalı pasaport var.

İhracatçılarımızın verdiğimiz desteklerin hakkını vermesinden dolayı gurur duyuyoruz. Ülkemiz geçen sene 254,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi.

Türkiye bu artış oranıyla ihracatını en hızlı artıran üçüncü ülke oldu. Ekim ayında yeni bir rekora imza attık. "

"Yıllık cari dengede son 2 ayda 7,3 milyar dolar iyileşme sağladık. "Bittik, mahvolduk" diyenlere aldırmadık çalıştık. Bu başarıda emeği olan siz ihracatçılarımızı yürekten tebrik ediyorum.

Bunlar sadece birer başlangıç, inşallah daha iyilerini başaracağız. Bu noktada bir hususa dikkatlerinizi çekmek istiyorum. İhracatın rakam olarak artışı şüphesiz önemlidir ama bizim ihracattaki nitelik artışını sağlamamız gerek. Esasında burada da son 21 yılda ciddi mesafe aldık. "

"Sadece yük de değil pahada da yelpazemizi genişletmeliyiz. Savunma Sanayi alanında bunu başardık. Kilogram başına ortalama 57 doların üstüne çıktık.

Burada meramımızı daha iyi anlatmak adına çarpıcı bir örneği sizinle paylaşmak istiyoruz. İHA'da kullandığımız mercekleri Kanada'dan ithal ediyoruz. Suriye'deki operasyonlarımız nedeniyle Kanada mercek vermedi. Güya NATO'da beraber olduğumuz müttefikimizin bu yaklaşımı karşısında biz de ASELSAN'ı talimatlandırdık. Tam bir seferberlik ruhuyla yerli İHA'larımıza bu ürünü sundular. Yerli ve milli kamera sistemini böylece ülkemize kazandırdık. Yurt dışına da ihraç ettik."

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