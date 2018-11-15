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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, kardeş KKTC halkının her zaman yanında olacaktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Kıbrıs Türk halkının kurtuluş mücadelesinde canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Türkiye, kardeş KKTC halkının her zaman yanında olacaktır.' ifadelerini kullandı.

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Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından KKTC'nin 35'inci kuruluş yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 35. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle tebrik ediyor, Kıbrıs Türk halkının kurtuluş mücadelesinde canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Türkiye, kardeş KKTC halkının her zaman yanında olacaktır."

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