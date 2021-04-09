İSTANBUL 11°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Nisan 2021 Cumartesi / 28 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,155
  • EURO
    9,7089
  • ALTIN
    457.312
  • BIST100
    1393.24
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Voleybol Federasyonu yönetici ve oyuncularını kabul etti
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Voleybol Federasyonu yönetici ve oyuncularını kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Voleybol Federasyonu yönetici ve oyuncularını kabul etti.

AA09 Nisan 2021 Cuma 23:45 - Güncelleme: 09 Nisan 2021 Cuma 23:46
ABONE OL

Beykoz Cam ve Billur Müzesi'nin açılışının ardından Vahdettin Köşkü'ne geçen Erdoğan'a, Türkiye Voleybol Federasyonu yönetici ve oyuncuları hediye takdim etti.

Öte yandan, ziyarette bulunan A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey, İspanya'da geçirdiği rahatsızlığın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla ambulans uçakla Türkiye'ye getirilip sağlığına kavuşmuştu.

Özbey, İspanya'da geçirdiği rahatsızlığın ardından desteklerini eksik etmeyen Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Heyette bulunan Küba vatandaşı Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Melissa Teressa Vargas'in Türk vatandaşlığına geçtiği ve bundan sonra Milli Takım'da ter dökeceği kaydedildi.

Dünyaca ünlü Voleybolcular Naz Aydemir Akyol ile Eda Erdem Dündar da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a voleybola olan desteklerinden dolayı teşekkür etti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.