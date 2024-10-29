Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı için tüm sorunları çözmemiz şart

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 29 Ekim Özel Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Cumhuriyetimiz 101 yıl önce yeni bir devlet olarak değil yeniden başlangıcın sembolü olan bir rejim olarak kurulmuştur

Bugün küllerimizin değil, sahip olduğumuz imkanların, azmin üzerinde yükseldiğimiz bir döneme giriyoruz. Bir başka ifadeyle yeniden ve daha güçlü bir başlangıcın arifesindeyiz

İç cepheyi sağlam tuttukça, ne terör örgütleri ne de onları besleyip semirterek üzerimize salan şer güçleri emellerine ulaşamayacaktır

Bu millet tarihin her döneminde maruz kaldığı her saldırıların üstesinden gelmeyi başararak küllerinden yeniden doğmayı başarmış asil bir millettir.

Ezelden beri her şeyin fani olduğuna inanan milletimiz, sadece devletini ebet müddet tahayyül etmiştir. Bu düşünce Orhon Kitabelerinde, "Ey Türk milleti, üstte gök çökmedikçe, altta yer delinmedikçe senin ilini ve töreni kim bozabilir?" diyerek ifade ediliyor

Türkiye Yüzyılı için tüm sorunları çözmemiz şart. Siyasi, sosyal ve ekonomik tüm hedefleriyle Türkiye Yüzyılı'nı mutlaka ama mutlaka hayata geçireceğiz

Geçtiğimiz yüzyılın başlarında yaşanan acı hadiselerin hiçbirinin sebebi milletimiz değildir. Emperyalistlerin vaatlerine, yalanlarına, tahriklerine kapılan bin yıllık komşularımız kendi hırslarının ve hatalarının bedelini ödemiştir

Ülke ve millet olarak önümüzdeki siyasi, sosyal, ekonomik sorunları hızla çözmemiz şarttır. Cumhur İttifakı ortağımızın öncülüğünde son dönemde ortaya konulan yaklaşımların bu geniş arka plan ışığında önyargısız olarak değerlendirilmesinin daha faydalı olacağının kanaatindeyiz

Kadim devlet aklının, milletimizin binlerce yıllık tecrübesinden süzülüp gelen irfanının gereğidir. Sorunları görmezden gelen değil, kararlı irade ortaya koyup çözmemiz gereken bir iklime girdik

Milletçe ve devletçe, dünyada, bölgemizde oynanan oyunlar karşısında kaçmayacak, karanlık senaryolara teslim olmayacak, sinsi oyunlara yenilmeyeceğiz



