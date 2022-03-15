İSTANBUL 8°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Mart 2022 Salı / 12 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,7342
  • EURO
    16,1914
  • ALTIN
    907.785
  • BIST100
    2079.38
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan Devlet Başkanı ile görüştü
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan Devlet Başkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Kurbankulu Berdimuhamedov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

AA15 Mart 2022 Salı 21:39 - Güncelleme: 15 Mart 2022 Salı 22:13
ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkmenistan Devlet Başkanlığı seçim sonuçlarının hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak, Türkmenistan'ın yeni devlet başkanı seçilmesi dolayısıyla Serdar Berdimuhamedov'a tebriklerini iletti.

Türkmenistan Devlet Başkanı Kurbankulu Berdimuhamedov yönetiminde örnek bir kalkınma hamlesi gerçekleştiren ülkenin, elde ettiği kazanımları daha da ileri noktalara taşıyacağına inandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, gücünü ortak tarih ve kültürden alan iki ülke ilişkilerinin yeni dönemde de pekişmeye devam edeceğini dile getirdi.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov
  • Berdimuhammedov

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.