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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TVF Başkanı Üstündağ'ı kabul etti: Türkiye adına gurur verici

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ı kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üstündağı, uluslararası başarısından dolayı tebrik etti. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üstündağ'ın bu göreve layık görülmesinin Türkiye adına gurur verici olduğunu ifade etti.

AA20 Haziran 2025 Cuma 22:04 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TVF Başkanı Üstündağ'ı kabul etti: Türkiye adına gurur verici
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Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da yer aldığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısa süre önce Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Dünya Voleybol Konseyi Başkanlığı görevine seçilen Üstündağ'ı uluslararası başarısından dolayı tebrik etti.

Türk voleybolunun son yıllarda hem sahadaki başarılarıyla hem de yönetim düzeyindeki temsil gücüyle dünya çapında büyük bir saygınlık kazandığını belirten Erdoğan, Üstündağ'ın bu göreve layık görülmesinin Türkiye adına gurur verici olduğunu ifade etti.

FIVB tarihinde bu ünvana sahip ilk Türk spor yöneticisi olan Mehmet Akif Üstündağ'ın dünya voleybolunun gelişiminde önemli rol oynayacağına inandığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Voleybol Federasyonuna ve yönetimine çalışmalarında başarılar diledi.

  • cumhurbaşkanı erdoğan
  • mehmet akif üstündağ

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