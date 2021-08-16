Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçak kazasında yaşamını yitiren orman mühendisinin babasıyla telefonda görüştü

AA 16 Ağustos 2021 Pazartesi 17:41 - Güncelleme: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 17:42

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Oğuz Avşar Aydın için Mut ilçesindeki Şehit Eyüp Kahraman Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından, Güllük Mahallesi'ndeki babaevinde yapılan mevlit programına katıldı.

Aileye başsağlığı dileyen Pakdemirli, ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı.

Erdoğan, cep telefonuyla görüştüğü Aydın'ın babası Salih Aydın'a başsağlığı dileyerek, "Başınız sağ olsun, Rabb'im taksiratını hasenata tebdil etsin, cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın. İnşallah şehitler safında muamele eylesin. Allah yar ve yardımcınız olsun inşallah." dedi.

Aydın da Erdoğan'a teşekkür ederek, "Çok sağ olun efendim. Bugün, vatanın kara bağrına bir yiğit daha yolladık. Bütün aile efradı sizlere selam gönderiyor. Muhterem Cumhurbaşkanı'mız, siz hiç Mut'tan geçmediniz. Sizi buraya davet ediyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, davet üzerine, "Geçtim ama rastlamamış olabiliriz. İnşallah ilk Mersin ziyaretimde, Tarım ve Orman Bakanı'mıza da söyleyeceğim Mut ziyareti yapalım." yanıtını verdi.

Kur'an-ı Kerim okunan programda, katılımcılar İl Müftüsü Şaban Kondi'nin dualarına eşlik etti.

Programda, yaşamını yitiren mühendis Aydın'ın oğlu Bilge, babasının fotoğrafına sarılıp gözyaşı döktü.

Ziyarette Vali Ali İhsan Su, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ile bazı milletvekilleri de bulundu.

- Düşen uçakta 3'ü Türk, 5'i Rus 8 kişi hayatını kaybetti

Kahramanmaş'ın Onikişubat ilçesi Ilıca Mahallesi Almalı mevkisindeki ormanlık alanda yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıkmış, alevlere müdahale için Orman Genel Müdürlüğü tarafından Rusya'dan kiralanan ve Adana Orman Bölge Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağı düşmüştü.

Arazinin sarp olduğu bölgeye kara yolu ulaşımının bulunmaması nedeniyle Milli Savunma Bakanlığının görevlendirdiği helikopterle Beşen Mahallesi Kısık Vadisi'ndeki olay yerine ulaşan ekipler, 3'ü Türk, 5'i Rus 8 kişinin naaşına ulaşmıştı.

Hayatını kaybedenlerden Oğuz Avşar Aydın'ın, 1998'den beri Orman Genel Müdürlüğünde çeşitli görevlerde yer aldığı, evli ve 2 çocuk babası olduğu belirtilmişti.