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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü: Barışçıl yöntemlerle çözüm mümkün

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile telefonda görüştü. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşının yanında, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar ve bölgedeki insani kriz ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede bölgedeki çatışmalı süreçlerin barışçıl yöntemlerle çözümünün mümkün olduğunu vurguladı.

AA21 Ekim 2023 Cumartesi 15:24 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü: Barışçıl yöntemlerle çözüm mümkün
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşının yanında, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar ve bölgedeki insani kriz ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsrail-Filistin ihtilafı başta olmak üzere, bölgedeki çatışmalı süreçlerin barışçıl yöntemlerle çözümünün mümkün olduğunu, Türkiye'nin bunun sağlanması için her türlü çabayı sarf etmeye devam edeceğini vurguladı.

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