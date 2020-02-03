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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Sekizinci Toplantısı’na katılmak üzere Ukrayna’ya geldi.

IHA03.02.2020  12:30 - Güncelleme: 03.02.2020  12:30

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı taşıyan ’TUR’ uçağı TSİ 11.55 sıralarında Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki Boryspil Uluslararası Havaalanı’na indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, havaalanında Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere ve Ukraynalı yetkililer tarafından karşılandı.

Erdoğan Mariyinsky Sarayı’ndaki resmi karşılama töreninin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile baş başa görüşme gerçekleştirecek. Ukrayna - Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi Toplantısı sonrasında, iki lider anlaşmaların imzalanmasının ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin başkanlıklarında, ilgili bakanların katılımıyla gerçekleştirilecek Ukrayna - Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi Toplantısı’nda (YDSK), ikili ve bölgesel konular ele alınacak.

Erdoğan’ın temasları kapsamında, bir dizi anlaşma imzalaması ve Ukrayna Sanayi ve Ticaret Odası’nda düzenlenecek Türkiye Ukrayna İş Forumu’na katılması, Kırım Tatar soydaşların temsilcileri ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Ukrayna ziyaretinde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik ediyor.

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