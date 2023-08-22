Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası finans kuruluşları on milyarlarca kaynağı ülkemize akıtmaya başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Müteahhitler Birliği Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

* Her alanda olduğu gibi müteahhitlikte de potansiyelimizin daha büyük olduğunu biliyoruz.

* Türkiye'nin son 21 yılda gerçekleştirdiği büyük alt yapı hamlesi küresel rekabette öne çıkardı.

* Vizyonları olmayanlar alın terini anlayamaz.

* Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefinde olan bizler için hedefler hayal değil.

* Ülkemizin dinamiklerini rakamlardan ibaret görenler bugüne kadar hüsrana uğradı.



* 2023 vizyonumuzun çoğunu hayata geçirmiş olmanın şevkiyle gözümüzü 2053'e diktik. Gençlerimizin gözlerinde 2053 hedeflerimizi hayata geçirecek azmi ve coşkuyu görebiliyorum.



* Etki alanı her geçen gün büyüyen bir ülkeyiz. Türkiye sınırlardan ibaret değil.

* Elbette her mücadelenin bir yükü oluyor. Bugün ekonomide yaşadığımız sıkıntıların gerisinde işte böyle bir arka plan vardır. Seçim öncesi ekonomi üzerinden ülke siyasetini dizayn etme girişimine bir kez daha şahit olduk. Şimdi bu dönemi geride bıraktık.

* Bizim yarışımız ancak eserde, hizmette, inşada, ihyada, gönül kazanmada olur. Öteki rekabetler siyasetin cilvesidir, hak ettiği kadar değere sahiptir. Asıl olan bu gök kubbede hangi hoş sadaları bırakabildiğimizdir.

* Yastık altındaki yatırımlar harekete geçiyor. Sıkıntıları kısa sürede yeneceğiz.

* Milletimizin bizar olduğu hayat pahalılığını sorununu çözmek için de yoğun gayret gösteriyoruz. Kurduğumuz mekanizmalara ilave yeni adımlarla kısa sürede bu konuda da netice almaya başlayacağımıza inanıyorum.

* Uluslararası finans kuruluşları on milyarlarca kaynağı ülkemize akıtmaya başladı