Cumhurbaşkanı Erdoğan Ürdün Kralı ile kahvaltıda bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Çengelköy’deki Vahdettin Köşkü’nde kahvaltıda bir araya geldi.
- İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nde Ürdün Kralı 2. Abdullah ile kahvaltıda bir araya geldi. Köşke ilk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan geldi.
Ürdün Kralı 2. Abdullah’ın da köşke gelmesinin ardından program saat 11.30’da başladı.
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