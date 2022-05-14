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Türkiye'nin gurur günü... Başkan Erdoğan ve Aliyev'in uçakları Rize-Artvin Havalimanı'na iniş yaptı

Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışına dakikalar kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i taşıyan uçaklar piste iniş yaptı. Açılışa MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katılıyor.

AA14 Mayıs 2022 Cumartesi 13:29 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i taşıyan uçaklar, iki liderin açılışını yapacağı Rize-Artvin Havalimanı'na geldi.

Açılış töreni için İstanbul'dan hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler özel uçak "TUR" ile saat 13.20'de, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de saat 13.45'te Rize'ye geldi.

Liderleri taşıyan uçaklar, su takı ile karşılandı.

Aliyev'i uçaktan inişinde karşılayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra mevkidaşıyla açılış töreninin yapılacağı alana geçti.

Erdoğan ve Aliyev törenin ardından bir araya gelerek görüşme gerçekleştirecek.

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