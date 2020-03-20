Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık personeline alkışlı destek

20 Mart 2020 Cuma 22:13 - Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 22:17

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan sağlık personeline alkışlarla destek verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sağlık çalışanları için başlattığı kampanyaya destek verdi.

Koronavirüs ile mücadelemizin özverili ve fedakar kahramanlarına, her türlü zorluğa ve sıkıntıya göğüs geren tüm sağlık çalışanlarımıza şahsım, ailem ve Milletim adına selamlar, sevgiler ve elbette alkışlar... pic.twitter.com/qiMof7rjbm — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 20, 2020

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Koronavirüs ile mücadelemizin özverili ve fedakar kahramanlarına, her türlü zorluğa ve sıkıntıya göğüs geren tüm sağlık çalışanlarımıza şahsım, ailem ve Milletim adına selamlar, sevgiler ve elbette alkışlar..." ifadesini kullandı.