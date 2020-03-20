İSTANBUL 13°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,561
  • EURO
    6,9897
  • ALTIN
    316.702
  • BIST100
    85795.8
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık personeline alkışlı destek
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık personeline alkışlı destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan sağlık personeline alkışlarla destek verdi

20 Mart 2020 Cuma 22:13 - Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 22:17
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan sağlık personeline alkışlarla destek verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sağlık çalışanları için başlattığı kampanyaya destek verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Koronavirüs ile mücadelemizin özverili ve fedakar kahramanlarına, her türlü zorluğa ve sıkıntıya göğüs geren tüm sağlık çalışanlarımıza şahsım, ailem ve Milletim adına selamlar, sevgiler ve elbette alkışlar..." ifadesini kullandı.

İdlib şehidi Atabey dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Baktık olmuyor, son çare bunu yapacağız
Baktık olmuyor, son çare bunu yapacağız

Baktık olmuyor, son çare bunu yapacağız

Korkunç görüntüler ortaya çıktı, bir subay itiraf etti! Sivilleri böyle katlettiler
Korkunç görüntüler ortaya çıktı, bir subay itiraf etti! Sivilleri böyle katlettiler

Korkunç görüntüler ortaya çıktı, bir subay itiraf etti! Sivilleri böyle katlettiler

AB dağılıyor: Virüs geçer kokuşmuşluk kalır!
AB dağılıyor: Virüs geçer kokuşmuşluk kalır!

AB dağılıyor: Virüs geçer kokuşmuşluk kalır!

Trablus'ta Hafter'e ağır darbe!
Trablus'ta Hafter'e ağır darbe!

Trablus'ta Hafter'e ağır darbe!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.