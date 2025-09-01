İSTANBUL 30°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Eylül 2025 Pazartesi / 9 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1154
  • EURO
    48,194
  • ALTIN
    4586.66
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Pezeşkiyan ŞİÖ Zirvesi'nde bir araya geldi
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Pezeşkiyan ŞİÖ Zirvesi'nde bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi kapsamında İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile bir araya geldi

AA1 Eylül 2025 Pazartesi 15:23 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Pezeşkiyan ŞİÖ Zirvesi'nde bir araya geldi
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya geldi.

Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'in Tiencin şehrinde bulunan Erdoğan, zirve marjındaki temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meyciang Kongre Merkezi'nde, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yer aldı.

  • Erdoğan Pezeşkiyan buluşması
  • devlet başkanları görüşmesi
  • Recep Tayyip Erdoğan
  • Şanghay İşbirliği Teşkilatı
  • İran Pezeşkiyan

ÖNERİLEN VİDEO

Doğada nefes kesen anlar! Boks maçı gibi kapışma

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.