Başkan Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Çipras ortak basın toplantısı yapıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile bir araya geldi. Oktay, Çipras'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne girişte törenle karşıladı. Çipras ve Oktay, tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Çipras daha sonra baş başa 45 dakika görüştü.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin ve Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Petros Mavroidis hazır bulundu.

İki lider Külliye'deki görüşme sonrası ortak basın açıklaması yapıyor;

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

İkili ilişkiler ve uluslararası konuları görüştük. Türkiye olarak komşumuz Yunanistan ile ikili ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz.

İzmir ve Selanik arasında yolcu ve yük taşıma imkanı sağlayacak deniz seferlerinin başlatılması, İstanbul ve Selanik arasında hızlı demiryolu hattı kurulması ve İpsala Kipi Gümrük Kapısında ikinci köprünün tamamlanmasına dair projeleri görüştük.

Türkiye olarak Yunanistan ile aramızdaki tüm meselelerin hakkaniyet temelinde, barışçıl şekilde çözülebileceğine inanıyorum. Türkiye'deki Rum vatandaşlarımız birer ayrışma değil işbirliği sebebidir. Azınlıklarımız bizim için sağlam bir köprüdür.

Kıbrıs'ta ortak bir vizyon ortaya koyulmalı. Kıbrıs Türklerinin siyasal eşitliği temel parametredir.

AB, başta vize serbestisi omak üzere 18 Mart mutabakatına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemiştir.

Türkiye ve Yunanistan terörün kanlı yüzünü bilmektedir. Yunanistan'dan beklentimiz FETÖ, PKK, DHKP-C terör örgütü mensuplarının sığındığı güvenli bir ülke haline gelmemesidir. Görüşmelerde, FETÖ'cu darbecilerin ülkemize iadesine yönelik beklentilerimizi, Yunanlı dostlarımızın bir kez daha dikkatine getirmiş olduk.

Yunanistan Başbakanı Çipras'ın açıklamalarından satır başları;

Aramızdaki diyalog samimi ve önemlidir.

Darbe girişimi ilişkilerin kesintiye uğramasına neden oldu.