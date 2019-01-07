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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro telefonda görüştü. Görüşmede, iki ülke arasındaki iş birliğinin önümüzdeki dönemde de artırarak sürdürme kararlılığı vurgulandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile telefonda görüştü. Erdoğan ve Maduro, iki ülke arasındaki işbirliğini önümüzdeki dönemde de artırarak sürdürme kararlılıklarını vurguladı.

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