Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile telefonda görüştü Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro telefonda görüştü. Görüşmede, iki ülke arasındaki iş birliğinin önümüzdeki dönemde de artırarak sürdürme kararlılığı vurgulandı.