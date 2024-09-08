İSTANBUL 26°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Eylül 2024 Pazar / 5 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,9818
  • EURO
    37,7251
  • ALTIN
    2728.39
  • BIST100
    9771.16
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan yenilenen Savarona yatını ziyaret etti
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan yenilenen Savarona yatını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 ay süren kapsamlı bakım, onarım ve tadilat sonucunda aslına sadık kalınarak modernize edilen Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi mirası Savarona yatını inceledi.

8 Eylül 2024 Pazar 19:47 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan yenilenen Savarona yatını ziyaret etti
ABONE OL

Tüm yenileme sürecini yakından takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile tadilat sonucunu görmek için Savarona'yı ziyaret etti.

Yapılan iyileştirme çalışmaları hakkında bilgi alan Erdoğan, yatın yenilenen bölümlerini inceledi.

Ziyarette Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da hazır bulundu.

- SAVARONA'NIN YENİLEME SÜRECİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile İstanbul Tersanesi Komutanlığınca gerçekleştirilen modernizasyon çalışmalarında gemi 80 ton asbestten arındırıldı.

Tekne, makine, seyir ve elektrik sistemleri onarıldı. Savarona'nın tüm iç güverte sacları, yakıt ve su sarnıçları da yenilendi.

Yatın mobilyaları da aslına sadık kalınarak restore edildi ve bakımları yapıldı.

Son derece titiz tadilat süreci sonrası geminin seyir testleri de başarıyla gerçekleştirildi. Tam yol testlerde Savarona emniyetli bir şekilde 17,2 kts hıza ulaştı.

Savarona, 17 Ağustos 2023'te Deniz Kuvvetleri Komutanlığına Devlet Statüsünde devredilmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.