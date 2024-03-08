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  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yılın her günü kadınların günüdür, sadece 1 güne hapsedilemez
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yılın her günü kadınların günüdür, sadece 1 güne hapsedilemez

'Türkiye ile Güçlenen, Türkiye'ye Güç Veren Kadınlar Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Filistin ve Gazze'nin yüreği yaralı kadınlarına en kalbi selamlarımı gönderiyorum. Türkiye ve tüm dünya kadınlarının Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyor, 8 Mart'ın barışa, dostluğa, kardeşliğe, dayanışmaya vesile olmasını diliyorum. Yılın her günü kadınların günüdür, öyle olmalıdır. Yılda sadece 1 güne hapsedilemez' dedi.

AA8 Mart 2024 Cuma 15:11 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türkiye ile Güçlenen, Türkiye'ye Güç Veren Kadınlar Programı"nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

"Filistin ve Gazze'nin yüreği yaralı kadınlarına en kalbi selamlarımı gönderiyorum"

"81 vilayetin tamamında anne olarak, eş olarak, evlat olarak hayatımıza anlam katan kadınlarımıza şükranlarımızı sunuyorum"

"Türkiye'nin ve tüm dünya kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum. Buradan dünyanın tüm emekçi kadınlarını, mazlum kadınlarını, mağdur kadınlarını yürekten selamlıyorum."

"Sadece 8 Mart değil yılın kalan 364 günü de esasen kadınların günüdür, öyle olmalıdır"

"Güçlü aile, sadece millet ve devlet olarak bekamızın değil, aynı zamanda geleceğimizin de garantisidir."

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