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Başkan Erdoğan saat 18.15'te İstanbul'a geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaretin ardından özel uçak 'TUR' ile saat 18.15'te İstanbul'a geldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ile diğer yetkililer karşıladı.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da geldi.

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