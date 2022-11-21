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Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin davetine icabetle 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılışı kapsamında gittiği Katar'dan yurda döndü.

AA21 Kasım 2022 Pazartesi 01:52 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
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Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak "TC-TUR" saat 01.30'da Atatürk Havalimanı'na indi.

Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve ilgililer karşıladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da İstanbul'a geldi.

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