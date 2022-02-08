Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zayed Al Nahyan ve Abdülrahman El Burhan ile telefonda görüştü

8 Şubat 2022 Salı 18:31 - Güncelleme: 8 Şubat 2022 Salı 19:55

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için "geçmiş olsun" dileklerinde bulundu.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BİN ZAYİD'E TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu görüşmede, Bin Zayid'in kendisine ve eşi Emine Erdoğan'a Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması dolayısıyla "geçmiş olsun" dileğinde bulunduğunu belirtti.

Erdoğan, "Gösterdiği nezaket için Abu Dabi Veliaht Prensi Sayın Şeyh Muhammed Bin Zayid'e şahsım ve Emine Hanım adına şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

EL BURHAN'DAN 'GEÇMİŞ OLSUN' MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah Abdülrahman El Burhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral El Burhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için "geçmiş olsun" dileklerinde bulundu.

EL BURHAN'A TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefon ile arayarak geçmiş olsun dileklerini ileten Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah Abdülrahman El Burhan'a teşşekür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklmada, "udan Egemenlik Konseyi Başkanı Sayın Abdülfettah El Burhan'a geçmiş olsun temennileri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.