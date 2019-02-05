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Cumhurbaşkanı Erdoğan Zühtü Arslan'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı kabul etti.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı kabul etti.
 
Kabul, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı olarak gerçekleşti.

CHP medyası nasıl “şizofren” ediyor?

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