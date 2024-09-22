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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ABD'de sevgi gösterisi! İlk durağı Türkevi oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği ABD'nin New York şehrindeki Türkevi girişinde sevgi gösterileriyle karşılandı.

AA22 Eylül 2024 Pazar 07:22 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ABD'de sevgi gösterisi! İlk durağı Türkevi oldu
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Özel uçak "CAN" ile John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, buradan Türkevi'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Türkevi girişinde kendilerini bekleyen kalabalık tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı.

Ellerinde Türk bayrakları bulunan vatandaşlara doğru yürüyen Erdoğan çifti, bir süre burada sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, basın mensuplarına selam verdikten sonra beraberlerindeki heyetle Türkevi'ne girdi.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Türkevi
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