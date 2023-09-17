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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ABD'de sevgi seli

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kuruluna katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere özel uçak 'TC-TRK' ile ABD'ye doğru yola çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TSİ 00.25'te New York şehrine vardı. Erdoğan, konaklayacağı Türkevi önünde toplanan kalabalık tarafından sevgi seliyle karşılandı. Başkan Erdoğan sevenlerini selamladıktan sonra Türkevi'ne giriş yaptı.

17 Eylül 2023 Pazar 00:36 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ABD'de sevgi seli
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Sedat Önal, Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ile New York Başkonsolosu Reyhan Özgür tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve bazı yetkililer de ABD'ye geldi.

Erdoğan, ABD ziyareti kapsamında BM 78. Genel Kurulu'na katılacak ve bazı temaslarda bulunacak.

TÜRKEVİ ÖNÜNDE KENDİSİNİ KARŞILAYANLARI SELAMLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere geldiği New York'ta, konaklayacağı Türkevi Binası'nın önünde sevgi gösterileri ile karşılandı. Erdoğan sevenlerini selamladıktan sonra Türkevi'ne giriş yaptı.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
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