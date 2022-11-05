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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ''Başlasın Türkiye Yüzyılı'' sürprizi

Gaziantep'te Gaziray, Büyükşehir Yatırımları, 70 Fabrika ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'ne katılmak için alan gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'Başlasın Türkiye Yüzyılı! Yarın değil, hemen şimdi' şarkısı ile karşılama yapıldı.

IHA5 Kasım 2022 Cumartesi 17:54 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ''Başlasın Türkiye Yüzyılı'' sürprizi
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Gaziantep'te metro konforunda modern banliyö hizmeti verecek olan Gaziray'ın açılış programına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Yücel Arzen ve orkestrası tarafından "Başlasın Türkiye Yüzyılı! Yarın değil, hemen şimdi" şarkısı ile karşılama yapıldı.

"BAŞLASIN TÜRKİYE YÜZYILI! YARIN DEĞİL, HEMEN ŞİMDİ"

Gaziantep'te Başpınar-Oduncular arasında metro konforunda modern banliyö hizmeti verecek olan Gaziray'ın açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, ilk sürüşün ardından geldiği İstasyon Meydanı'ndaki garda sürpriz bir mini konser düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salona girmesinin ardından piyano başında bulunan Yücel Arzen ve orkestrası tarafından "Başlasın Türkiye Yüzyılı! Yarın değil, hemen şimdi" şarkısı seslendirildi.

Şarkıyı ayakta dinleyen Erdoğan, mini konserin ardından konuşmasını yapacağı sahneye geçti.

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