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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Devlet Nişanı verildi

Resmi temaslar için Paraguay’a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Paraguay Devlet Nişanı verildi.

  • AA/İHA
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Paraguay'da Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez ile başkent Asuncion'daki tarihi hükümet binası Lopez Sarayı'nda baş başa görüştü.

Paraguay Devlet Başkanı Benitez, görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Devlet Nişanı takdim etti.

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