İSTANBUL 8°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Şubat 2022 Cuma / 10 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5726
  • EURO
    15,5402
  • ALTIN
    791.29
  • BIST100
    1951.2
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmişti... Manisa'da yakalandı
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmişti... Manisa'da yakalandı

Manisa'nın Kula ilçesinde denetim ve kontrol faaliyetlerini yürüten jandarma ekipleri, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret suçundan hakkında yakalama kararı bulunan bir kişiyi otobüsle seyahat ederken kıskıvrak yakaladı.

IHA11 Şubat 2022 Cuma 17:59 - Güncelleme: 11 Şubat 2022 Cuma 17:59
ABONE OL

Kula İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Gökçeören Karakol Komutanlığı ekipleri, bugün saat 16.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu üzerinde yürüttükleri denetim ve kontrol faaliyeti esnasında bir yolcu otobüsünü durdurdu. Durdurulan otobüste GBT sorgulamaları yapan jandarma ekipleri, tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelendikleri İ.U.(28) isimli şahsı incelemeye aldı. Şahsın yapılan GBT sorgularında Ağrı ili Patnos İlamat ve infaz Bürosu tarafından "Cumhurbaşkanına Hakaret " suçundan yakalamasının bulunduğunu tespit etti. Ekiplerce yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından Kula Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi. Yoklama kaçağı olduğu da öğrenilen şüpheli, savcılıkta alınan ifadesinin ardından tutuklanarak Salihli Kapalı Ceza İnfaz kurumuna gönderildi.

Öte yandan İ.U.(28) isimli şüphelinin, kendisine ait sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak art arda beddua içerikli hakaretler paylaştığı öğrenildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.