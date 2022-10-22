Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Malatya'da yoğun sevgi seli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış törenine katılmak üzere Malatya'ya geldi.

Havalimanında protokol üyeleri tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, otobüsle Malatya Büyükşehir Belediyesi yanındaki miting alanına ilerlerken, kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.

'ALLAH'INA GURBAN REİS'

Tören alanına geçmek için hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Malatyalı vatandaşlar yoğun sevgiyle karşıladı. Ellerinde 'Allah'ına gurban Reis' pankartları ile Erdoğan'ı karşılayan vatandaşlar sevinç tezahüratları attı.

Polis helikopterinin havadan uçuş yaptığı miting alanında platforma çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşların ilgisine tepkisiz kalmayarak selamladı. Alanı dolduran kalabalığa hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 yıl aradan sonra Malatya'ya geldiğini belirterek, "Yaklaşık iki yıllık aranın ardından tekrar Malatya'da sizlerle yüz yüze hasret gidermenin memnuniyeti içerisindeyim. Rabbim dirliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, muhabbetimizi daim eylesin" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından yapımı tamamlanan hizmetlerin açılışını kurdele keserek yaptı.

Erdoğan, konuşmasının son bölümünde alanı dolduranlardan önümüzdeki yıl yapılacak olan seçimler için kendilerine destek olmayı sürdürmelerini istedi.