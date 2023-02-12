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Dünya liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye telefonu

Kırgızistan, Cezayir, Gine Bissau, Senegal, Sri Lanka, Sudan ve Irak liderleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak deprem nedeniyle 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

AA12 Şubat 2023 Pazar 20:11 - Güncelleme:
Dünya liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye telefonu
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayan Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Sri Lanka Cumhurbaşkanı Ranil Wickremesinghe, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ve Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa temennisinde bulundu.

Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak, deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

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