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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

AA1 Mayıs 2024 Çarşamba 12:31 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda işçilere hitap eden Erdoğan, şu sözleri kullandı:

"Ülkemizle birlikte tüm dünyada kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum. Helal rızık peşinde koşan tüm işçi ve emekçi kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum."

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
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