Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnsanlık İçin Güçlü Türkiye" programına konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

İnsanlık için güçlü Türkiye programının ülkemiz, milletimiz gönül ve kültür coğrafyamız ile tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin kabul edilişinin 77'inci yıl dönümü olan 10 Aralık İnsan Hakları Gününüzü şimdiden tebrik ediyorum.

Buradan kalbi bizimle atan tüm mazlum ve mağdurlara dayanışma mesajlarını gönderiyor hepsini hürmetle selamlıyorum. Gazzeli kardeşlerimizi Sudanlı kardeşlerimizi selamlıyorum. Afrika'dan Asya'ya bizden uzakta olsalar da acılarını acınız bildiğimiz tüm mazlumları yürekten selamlıyorum.

Filistin halkının onurlu, gururlu mücadelesini bugün bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Kendilerine bir kez daha sabır temenni ediyorum.

Türkiye ve Türk milleti olarak her zaman yanlarında olacağımızı ifade ediyorum. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi bundan 77 sene önce 10 Aralık 1948'de büyük bir teveccühle kabul edildi.

30 Maddeden oluşan bu beyanname iki yıkıcı dünya savaşı sonrasında yeni bir düzen inşa etmeye çalışan insanlık için umut kaynağı oldu.

Beyannamede kayıtlı hususların vesayet dönemlerinde ne kadar tatbik edildiği üzerinde ayrıca durulması gereken bir meseledir. Millete ve milletin değerlerine yönelik husumeti herkesçe bilinen tek parti faşizmi ilk günden itibaren beyannamenin altını oymuştur.

Kimi zaman bürokratik oligarşi kimi zaman anti demokratik güç odakları olarak kendini deşifre eden bu zihniyet milletin hafızasında derin yaralar açmış demokrasimize telafisi uzun yıllar alan zararlar vermiştir. 27 Mayıs'tan 28 Şubat'a kadar her 10 yılda bir tekrarlanan müdahalelerin arkasında bu zihniyetin silüeti vardır.

'DOĞRULARI KONUŞMAKTAN ÇEKİNMEYECEĞİZ'

İnsan hakları cellatlarının ülkemize, milletimize, demokrasimize ve sosyal barışımıza çıkardığı faturaları halen ödüyoruz. Bunların bir kısmını son grup toplantımızda ifade ettim. Orada dile getirmediklerimizi başta mağdurlar olmak üzere milletimizin farklı kesimleri çok çok iyi biliyor. Onları da muhataplarının yüzlerine çarpmaya devam edeceğiz.

Efendiler sabıkalı gençleri ile hesaplaşmak yerine işi dedeye, ataya götürseler de biz doğruları konuşmaktan çekinmeyeceğiz.

ÖZEL'E TEPKİ: KÖŞEYE SIKIŞTIĞINDA SALDIRGANLAŞIYOR

CHP genel başkanı her köşeye sıkıştığında hep şunu yapıyor. Ya topu taca atıyor ya saldırganlaşıyor ya saçmalıyor. Yine aynısını yapmış. Haddini de aşarak Sarıkamış'ta şehit düşen rahmetli dedemin bir asır önce nerede olduğunu sormuş. Gençlik kollarımızda bu siyaset acemisine hak ettiği cevabı vermiş. İstanbul halkının kaynaklarını yağmalayan suç örgütüne posta güvercinliği yapmayı marifet zanneden bu şahıs için daha fazla nefes harcamayı israf duyuyor, Allah'tan kendisine akıl vermesini niyaz ediyorum.

"TÜRKİYE DENİLİNCE AKLA ARTIK BARIŞI KURAN VE DİPLOMASİYİ DE ŞEKİLLENDİREN BİR ÜLKE GELİYOR"

Bizim net tarihimizde ne de kültür ve medeniyet kodlarımızda insan hakları konusunda mahcubiyet duyacağımız hiçbir leke yoktur. Tam tersine bugün bize hak ve özgürlük dersi verenlerin hepsinden daha temiz bir silice, daha kuşatıcı bir zihniyete sahibiz. Bunun altını bir kez daha çizmekte fayda görüyorum.

Tarihimizin hiçbir döneminde çiğ süt içmedik, şükür karnımızda ağrımıyor. Zalimin karşısında dimdik duruyoruz.

Hakkı, adaleti, barışı, insanlık onurunu sadece bölgemizde değil. Tüm dünyada cesaretle savunuyoruz. Gururla söylemek isterim ki Türkiye denilince akla sınırlarını korumakla kalmayıp artık barışı kuran ve diplomasiyi de şekillendiren bir ülke geliyor.

(10 Mart) Mutabakatın suhuletle uygulanması, istikrarsız, bölünmüş ve güçsüz Suriye'ye yatırım yapan şer odaklarının hesaplarını alt üst edecektir"