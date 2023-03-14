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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı dolaysıyla tebrik mesajı yayımladı.

AA14 Mart 2023 Salı 23:55 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tıp fakültelerinde doktorlar yetiştiren akademisyenler ile tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vatandaşlarımızın sıhhat ve huzuru için fedakarca görev yapan, özellikle deprem afetinde gecesini gündüzüne katan hekimlerimizin, tıp fakültelerinde nice kıymetli doktorlar yetiştiren akademisyenlerimizin ve tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.


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