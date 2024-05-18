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Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 18 Mayıs Müzeler Günü'ne özel paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mayıs Müzeler Günü'nü tebrik ederek 'Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin kültür ve sanat hayatına katkı sağlamaya devam edeceğiz' dedi.

18 Mayıs 2024 Cumartesi 17:18 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 18 Mayıs Müzeler Günü'ne özel paylaşım
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamda şu sözlere yer verdi:

"18 Mayıs Müzeler Günü'nü tebrik ediyor, başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere tüm milletimizi bugün başlayan Müzeler Haftası münasebetiyle ülkemizin kadim kültürünü yaşatan müzelerimizi ziyaret etmeye davet ediyorum.

"ÜLKEMİZİN KÜLTÜR VE SANAT HAYATINA KATKI SAĞLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Göreve geldiğimiz günden bugüne, Türkiye'nin kültür ve sanat hayatına zenginlik katacak, bu alandaki çeşitliliğe katkı sağlayacak her türlü esere, projeye, çalışmaya sahip çıktık.

169 müzeyi tamamen yeniledik. 61 müzeyi ilk kez ziyarete açtık. 23 müzemizi yeni inşa edilen binalarında milletimizin hizmetine sunduk. 12 bin 138 eseri yeniden ait olduğu topraklara kavuşturduk.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin kültür ve sanat hayatına katkı sağlamaya devam edeceğiz."

  • Muzeler Günü
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