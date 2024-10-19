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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Ekim Muhtarlar Günü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

19 Ekim 2024 Cumartesi 20:18 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Ekim Muhtarlar Günü paylaşımı
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Sosyal medya hesabından 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Demokrasi binamızın temel yapı taşlarından olan tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü canıgönülden tebrik ediyorum" dedi.

Erdoğan mesajında ayrıca, "81 vilayetimizde vatandaşımızın gündelik hayatına dokunan samimi hizmetlerde bulunan muhtarlarımıza teşekkür ediyor, her birine selamlarımı iletiyorum" ifadelerini kullandı.

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