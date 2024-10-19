Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Ekim Muhtarlar Günü paylaşımı

Sosyal medya hesabından 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Demokrasi binamızın temel yapı taşlarından olan tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü canıgönülden tebrik ediyorum" dedi.

Demokrasi binamızın temel yapı taşlarından olan tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü canıgönülden tebrik ediyorum.



81 vilayetimizde vatandaşımızın gündelik hayatına dokunan samimi hizmetlerde bulunan muhtarlarımıza teşekkür ediyor, her birine selamlarımı iletiyorum. pic.twitter.com/32f6rHxui4 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 19, 2024

Erdoğan mesajında ayrıca, "81 vilayetimizde vatandaşımızın gündelik hayatına dokunan samimi hizmetlerde bulunan muhtarlarımıza teşekkür ediyor, her birine selamlarımı iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliya İzzetbegoviç'i andı