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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2022 FIFA Dünya Kupası'nda yarı finale çıkan Fas'a tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Portekiz'i mağlup ederek yarı finale yükselen Fas Milli Takımı'nı tebrik etti.

AA10 Aralık 2022 Cumartesi 22:15 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2022 FIFA Dünya Kupası'nda yarı finale çıkan Fas'a tebrik
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Portekiz'i 1-0 yenerek yarı finale yükselen Fas Milli Takımı'nı tebrik etti.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünya Kupası'nda yarı finale çıkma başarısını gösteren ilk Afrika takımı olan Fas Milli Takımı'nı canıgönülden kutluyor, tüm Faslı kardeşlerimizi de bu başarılarından dolayı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
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