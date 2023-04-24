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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan kabulünde sürpriz telefon

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kabul ettiği çocuklardan birinin annesiyle telefonda görüntülü görüşmesini paylaştı.

AA24 Nisan 2023 Pazartesi 09:38 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan kabulünde sürpriz telefon
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Altun'un sosyal medya hesabından "samimiyet" ifadesiyle paylaştığı görüşmede Erdoğan, Yağmur isimli öğrencinin annesinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Annesine, Yağmur'un derslerini soran ve "Sayısal zekası var ama depremden dolayı biraz geriledi." cevabını alan Erdoğan, "Tövbe, tövbe, gerilemez. Yağmur gümbür gümbür yağıyor." diye konuştu.

Not ortalamasını sorduğu Yağmur'dan 98 yanıtını alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Daha ne olacak annesi." dedi.

Yağmur'un annesinin Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde öğretmenlik yaptığını söylemesi ve sevgilerini iletmesi üzerine Erdoğan, teşekkür etti.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
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