Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı: Bu millet asla boyunduruk altına alınamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, "Sevgili vatandaşlar, aziz milletim, tarihimizin dönüm noktalarından, altın sayfalarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın gurur ve coşkusunu, milletçe bir kez daha yaşamanın mutluluğu içindeyiz." ifadelerini kullanan Erdoğan, bu aziz günün, Türk milletinin hürriyet ve istiklal uğruna ortaya koyduğu eşsiz iradenin, sarsılmaz inancın ve kahramanlığın en güçlü nişanelerinden biri olduğuna dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kahraman ordunun vatan sevgisi ve milletin yekvücut iradesiyle kazanılan Büyük Zafer'in esaret zincirlerini kırarak bağımsızlığa giden yolu açtığını, Cumhuriyet'in temellerinin bu eşsiz zaferin ardından atıldığını belirterek, şöyle devam etti:

"30 Ağustos, yalnızca bir askeri zafer değil; aynı zamanda milletimizin yeniden dirilişinin, varoluş mücadelesinin ve ebedi istiklalinin tescilidir. Bu zafer öyle büyük bir zaferdir ki; yalnızca Türk milletine değil, esaret altındaki tüm mazlum milletlere umut olmuş, bağımsızlık idealinin simgesi haline gelmiştir. Bu büyük zaferle Türk milleti, tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir ki; bu millet asla boyunduruk altına alınamaz, esareti kabul etmez, bağımsızlığından ödün vermez.

Büyük Zafer'in taşıdığı anlam, yalnızca tarihimizin şanlı bir hatırası değil, aynı zamanda bizlere ışık tutan bir rehberdir. Bugün bizlere düşen görev; 30 Ağustos'ta yakılan bağımsızlık meşalesini, birlik ve beraberlik içinde daha güçlü bir geleceğe taşımaktır. Türkiye Yüzyılı'nda, ecdadımızın kanlarıyla, fedakarlıklarıyla bizlere emanet ettiği bu vatanı; daha güçlü, daha müreffeh bir ülke haline getirmek, en büyük vazifemizdir. Bu anlamlı gün vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyor; aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en kalbî duygularımla kutluyorum."