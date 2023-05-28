İSTANBUL 21°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Mayıs 2023 Pazar / 9 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    20,0115
  • EURO
    21,3833
  • ALTIN
    1249.93
  • BIST100
    4580.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 7 düvele karşı ezici zafer
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 7 düvele karşı ezici zafer

Batılı medya organları, seçim sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı skandal ifadelerle hedef almaktan geri durmadı. Ancak organize şekilde yürütülen karalama kampanyası seçim sonucuna etki etmede başarısız oldu.

28 Mayıs 2023 Pazar 23:31 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 7 düvele karşı ezici zafer
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçmiş yıllarda yapılan seçimlerde olduğu gibi 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde de uluslararası medya kuruluşlarının hedefi oldu.

Dünya çapındaki dergilerde ve gazetelerde Erdoğan'ı açıkça hedef alan içeriklere imza atıldı.

Bu örneklerden birini İngiltere merkezli The Economist dergisi oluşturuyor.

Dergi, 14 Mayıs seçimleri öncesi, "2023'ün en önemli seçimi", "Demokrasiyi kurtarın", "Oy verin", "Erdoğan gitmeli" gibi ifadeler kullandı.

ERDOĞAN KARŞITLIĞI DERGİ KAPAKLARINDA

Seçimi kaybeden cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "Kılıçdaroğlu'nu Türkiye'nin bir sonraki cumhurbaşkanı olarak sıcak bir şekilde destekliyoruz." denildi.

Almanya merkezli Der Spiegel, bir sayısındaki kapağında "Ayrılış mı yoksa kaos mu? Erdoğan kaybederse ne olur?" şeklinde notlar yer aldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I PEŞ PEŞE HEDEF ALAN YAYINLARA İMZA ATTILAR

Fransa'dan L'Express, "Erdoğan, kaos riski" şeklinde karalama kampanyası yaparken, diğer birçok dergi de Cumhurbaşkanı aleyhinde ifadeler kullanmasıyla göze çarptı.

Ancak Erdoğan karşıtı uluslararası yayınlar, seçimin sonucunu değiştiremedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.