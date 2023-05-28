Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 7 düvele karşı ezici zafer

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçmiş yıllarda yapılan seçimlerde olduğu gibi 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde de uluslararası medya kuruluşlarının hedefi oldu.

Dünya çapındaki dergilerde ve gazetelerde Erdoğan'ı açıkça hedef alan içeriklere imza atıldı.

Bu örneklerden birini İngiltere merkezli The Economist dergisi oluşturuyor.

Dergi, 14 Mayıs seçimleri öncesi, "2023'ün en önemli seçimi", "Demokrasiyi kurtarın", "Oy verin", "Erdoğan gitmeli" gibi ifadeler kullandı.

ERDOĞAN KARŞITLIĞI DERGİ KAPAKLARINDA

Seçimi kaybeden cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "Kılıçdaroğlu'nu Türkiye'nin bir sonraki cumhurbaşkanı olarak sıcak bir şekilde destekliyoruz." denildi.

Almanya merkezli Der Spiegel, bir sayısındaki kapağında "Ayrılış mı yoksa kaos mu? Erdoğan kaybederse ne olur?" şeklinde notlar yer aldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I PEŞ PEŞE HEDEF ALAN YAYINLARA İMZA ATTILAR

Fransa'dan L'Express, "Erdoğan, kaos riski" şeklinde karalama kampanyası yaparken, diğer birçok dergi de Cumhurbaşkanı aleyhinde ifadeler kullanmasıyla göze çarptı.

Ancak Erdoğan karşıtı uluslararası yayınlar, seçimin sonucunu değiştiremedi.