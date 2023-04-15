Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 7'li koalisyona sert tepki: PKK'sından FETÖ'süne tüm terör örgütleriyle anlaştılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli Şehir Hastanesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

* Açılışını yapmak üzere bir araya geldiğimiz Kocaeli Şehir Hastanemiz ile diğer yatırımlarımızın şehrimize, ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

* Bay Bay Kemal sen hayatında böyle hastane gördün mü? Senin SSK genel müdürü olduğun zaman hastanelerimizin hali ortadaydı.

* 5 koyunu güdemeyecek olanlara bu vatan teslim edilir mi? Kandil'e bu ülke teslim edilebilir mi?

* Bizde ayrımcılık, bizde bölücülük yok.

* Ülkemizin tüm büyükşehirlerini bunun gibi şehir hastaneleriyle donatıyoruz, sırada İzmir var.

* Pandemi hastanelerini salgın döneminde sadece 45 günde yaptık.

* Salgın ve deprem dönemlerinde şehir hastanelerinin ne kadar hayati öneme sahip olduğunu gördük.

* Kocaeli Şehir Hastanemiz 1218 yatağıyla, deprem izolatörlü modern inşaatıyla her türlü imkana sahip birimleriyle, bakıyorum iftihar ediyorum.

* Türkiye sağlık alanında sadece vatandaşlarına hizmet etmekle kalmayacak. Sağlık alanında yabancıların ülkemize olan ilgisi giderek artıyor.

* Türkiye'yi sağlık alanında sadece kendi vatandaşlarına hizmet etmekle kalmayıp küresel bir cazibe merkezi haline dönüştürmekte kararlıyız.

* Türkiye'nin 21 yılda elde ettiği demokrasi ve kalkınma kazanımlarına bakarak esip gürlüyorlar, bu ülkede hizmet etmek her babayiğidin harcı değildir.

* 20 yıla sığdırdığımız asırlık yatırımlar daha öncesinden yapılsaydı bugün Türkiye bambaşka bir yerde olurdu.

* Türkiye asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin yükünün altından kurumlarının gücü, insanlarının fedakarlığı sayesinde kalktı.

* (Hatay'daki Defne Devlet Hastanesi) İşte o hastane var ya inşallah 1,5 ay içinde hizmete girecek. Bakalım Hatay'da dalgasını geçtikleri hastane açılınca milletten özür dileme onurunu gösterebilecekler mi?

* Türkiye vizyonumuzun önüne engeller çıkartmak için çalışıyorlar.

* Proje diye ortaya koydukları şeylerin yarısı yalan. Mavi boncuk dağıttıkları herkese bakanlık veriyorlar.

* Muhalefet 7'li bir masa kurdu. Yetmedi PKK'sından FETÖ'süne tüm terör örgütleriyle anlaştılar. Yetmedi emperyalistlerin, tefecilerin desteğini aldılar. Ama milletin kendisi yok.

* IMF'yi Türkiye'den defettik, CHP'ye sorsan IMF ile oturup konuşmak lazım, o sizin işiniz.

* IMF borcunu sıfırladık. Merkez Bankası'nın rezervi 100 milyar doların üzerinde.

* Başbakanlığım döneminde bir ara 135 milyar doların üzerine de Merkez Bankasının rezervi çıkmıştı. Şimdi yine onu yakalayacağız.

* Bunların yaptıkları bir şey yok. Yaparsa Cumhur İttifakı yapar.

* Tek yapacakları iş ortaklarının altlarına birer cumhurbaşkanlığı yardımcılığı koltuğu çekmek. Kamudan atılan teröristleri yeniden devlete doldurmak.

* Bay Bay Kemal, 'Yurt dışından 300 milyar dolar getireceğim.' diyerek ülkeyi tefecilere kendisi pazarlamıyor mu?" 'Yurt dışından 300 milyar dolar getireceğim' diyor. Sen hangi makamdasın da tefeciler böyle bir paranın sözünü veriyor.

* Selo'yu çıkaracaklarmış. Çocuk katilini çıkaracaklarmış. Benim milletim bu çocuk katiline dışarı çıkarma sözü verenlerle beraber olur mu?

* Kocaeli Belediyesi'nin 1,7 milyar lirayı geçen 40 projesinin resmi açılışını buradan yapıyoruz.

* Ulaştırmada 151 km'de devraldığımız bölünmüş yol mesafesini 374 km'ye çıkardık.

* Bir yandan bizim eser siyasetimiz, diğer yanda bay bay Kemal'in yıkım siyaseti.

* Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun sadece lafla olmadığını ispatladık. Togg, TCG Anadolu, İHA'lar, SİHA'lar, Akıncı, Kızılelma... Daha da yapacağız.

* Milletime soruyorum. İşte başarılar, işte vizyonlar, işte sandık. Cumhuriyetimizin yeni asrına adını verdiğimiz Türkiye Yüzyılı'nı ve evlatlarınızın istikbalini kime emanet edersiniz